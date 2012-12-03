Прощание с мультипликатором Федором Хитруком состоится 5 декабря

Прощание с режиссером-аниматором Федором Хитруком, скончавшимся на 96 году жизни, состоится 5 декабря в Доме Кино. Церемония состоится в 11 часов утра.

Народного артиста СССР похоронят на Хованском кладбище, сообщается на сайте "Аниматор.Ру".

Лауреат множества кинематографических наград, создатель всеми любимых мультипликационных героев из "Винни-пуха", "Каникул Бонифация" и картины "Фильм, фильм, фильм" ушел из жизни 3 декабря. Около часа дня у аниматора остановилось сердце.

По некоторым данным, в последние годы своей жизни Хитрук страдал болезнью Паркинсона.

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