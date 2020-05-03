Экс-прокурор Москвы Геннадий Пономарев скончался в возрасте 74 лет

Фото: epp.genproc.gov.ru
Умер бывший прокурор Москвы Геннадий Пономарев. Он скончался на 75-м году жизни, сообщили бывшие коллеги покойного.
"К сожалению, вынуждены сообщить, что на 75-м году жизни, 2 мая 2020 года, ушел из жизни бывший прокурор Москвы, действительный государственный советник Москвы I класса Пономарев Геннадий Семенович. За годы трудовой деятельности его отличала высокая степень профессионализма как на работе в партийных и правоохранительных органах, так и в органах исполнительной власти города", – сообщили они.
По словам коллег, прокурора отличали высокая порядочность, уважительное отношение к людям и вера в законность и правопорядок.
Отмечается, что знания и умения Пономарева были отмечены не только в столице, но и на федеральном уровне. Так, на протяжении многих лет он являлся членом комиссии по гражданству при президенте Российской Федерации, занимался вопросами исправительно-трудовой системы. Кроме того, он корпел над вопросами исправительно-трудовой системы и совершенствовал законы по структуре и компетенции органов исполнительной власти и избирательного права.
"Прекрасный семьянин, отец двоих детей приложил немало усилий к становлению личности будущего поколения. Собственным примером стали его дети, которые продолжили его юридическую династию. Он умел дружить и всегда подставлял свое плечо всем, кто нуждался в его поддержке. Скоропостижная утрата этого замечательного человека не пройдет бесследно и память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", – приводится характеристика на прокурора в материале.
Геннадий Пономарев родился 2 января 1946 года в Москве. Он являлся генерал-лейтенантом, государственным советником юстиции II класса. Кроме того, ему было присвоено звание заслуженного юриста России.
С 1989 по 1995 год Пономарев занимал пост прокурора Москвы, с 2004 по 2020 год – Советника коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С 1999 по 2019 годы являлся Постоянным членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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