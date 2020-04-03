Скончался дизайнер Серджио Росси

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Умер итальянский дизайнер Серджио Росси. Он являлся основателем одноименного бренда обуви, сообщает Women's Wear Daily.

Росси ушел из жизни в возрасте 84 лет. Он скончался 2 апреля в городе Чезена.

По предварительным данным, причиной смерти дизайнера стала болезнь. Сообщается, что он был заражен коронавирусом.

Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi в 1951 году. Через несколько лет этот бренд стал ассоциироваться у итальянцев с качеством и женственностью.