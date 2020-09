Фото: ITAR-TASS/Любовь Сысоева

Скончался американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло. Об этом передает портал TMZ.

Сообщается, что Морилло умер на 50-м году жизни. Его тело нашли во вторник утром в Майами-Бич.

На данный момент причины смерти диджея неизвестны.

Эрик Морилло родился в 1971 году в Нью-Йорке. Он получил мировую известность благодаря своему треку I Like To Move It, записному в 1993 году совместно с исполнителем Мэдом Стантменом.