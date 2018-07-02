В Москве скончался бывший председатель Гостелерадио СССР Кравченко

Фото: ТАСС/Чумичев Александр
Бывший председатель Гостелерадио СССР, журналист Леонид Кравченко скончался в столице. Ему было 80 лет. Об этом Агентству "Москва" сообщил его сын Андрей Кравченко.
По его словам, отец "скончался несколько часов назад в одной из московских больниц". Он также добавил, что до этого известный журналист тяжело болел.
Информацию о дате и месте прощания и похорон Леонида Кравченко объявят позднее.
Кравченко родился в 1938 году. Он жил и работал в Москве. В период с 1975 по 2003 год журналист руководил несколькими государственными СМИ. Кроме того, в 1985 году его назначили первым зампредседателя, а в 1990 году – председателем Гостелерадио СССР.
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