Фото: кадр из фильма "Мертвые души"; режиссер - Михаил Швейцер; сценарий - Михаил Швейцер; производство - Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение телевизионных фильмов
Во вторник, 2 апреля, на 69-м году жизни скончался кинорежиссер Вадим Гемс. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.
Вадим Гемс родился в 1950 году. В 1972 окончил Крымское культпросветучилище. В 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Марлена Хуциева. В период с 1985 по 1986 год Гемс возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов, он был постановщиком шоу-программ.
Среди его работ – "Стару-ха-pмса", "Карусельщик", "Ираклий Андроников о русских тройках" и "Кочерга". Также Гемс известен по актерской работе, он играл в картинах "Незваный друг", "Проданный смех", "Как я был вундеркиндом", "Мертвые души" и "Убийца".
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