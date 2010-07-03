Фото: кадр из фильма "Мертвые души"; режиссер - Михаил Швейцер; сценарий - Михаил Швейцер; производство - Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение телевизионных фильмов

Во вторник, 2 апреля, на 69-м году жизни скончался кинорежиссер Вадим Гемс. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Вадим Гемс родился в 1950 году. В 1972 окончил Крымское культпросветучилище. В 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Марлена Хуциева. В период с 1985 по 1986 год Гемс возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов, он был постановщиком шоу-программ.

Среди его работ – "Стару-ха-pмса", "Карусельщик", "Ираклий Андроников о русских тройках" и "Кочерга". Также Гемс известен по актерской работе, он играл в картинах "Незваный друг", "Проданный смех", "Как я был вундеркиндом", "Мертвые души" и "Убийца".