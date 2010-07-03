В США умерла актриса Кэтрин Хэлмонд

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В Лос-Анджелесе на 90-ом году жизни скончалась актриса Кэтрин Хелмонд. Причина смерти – осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, сообщает CNN.

Хелмонд – лауреат двух премий "Золотой глобус" (в номинации "Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ" в 1989 году и в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" в 1981 году). Также номинировалась на Emmy, стала обладательницей театральной премии Tony.

Получила известность благодаря ролям в фильмах "За бортом", "Бразилия", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Семейный заговор". Снималась в сериалах "Настоящая кровь", "Мелисса и Джоуи", "Мультачки: Байки Мэтра", "Пляжный коп".