Скончался ведущий программы "Время" Евгений Суслов

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Диктор Центрального телевидения Евгений Суслов умер в возрасте 81 года.

Как сообщила диктор и телеведущая Алла Данько в Facebook, он скончался 1 февраля.

Суслов начал работать работать диктором на Центральном телевидении в 1962 году.

Также он вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций, программы "Голубой огонек" и "Время".