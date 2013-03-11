Что делать с брошенными во дворах автомобилями

Читательницу Ольгу интересует, как избавиться от брошенных автомобилей во дворе дома.

"В эфире я слышала информацию о службе, в которую можно сообщить о брошенных машинах в жилых дворах. Пожалуйста, подскажите ссылку на сайт этой службы," – пишет читательница М24.ru.

Чтобы убрать брошенный автомобиль, необходимо обратиться в управу района или в отдел оперативного контроля административно-технической инспекции (ОАТИ). Контактные телефоны: +7(499)264-96-81 и +7(495)912-16-28.

Кроме того, если во дворе вашего дома находится брошенная машина Вы можете обратиться на телефон "горячей линии" ОАТИ: +7(499)264-96-81 или через форму "обратной связи" на сайте http://oati.mos.ru.

Оставить жалобу также можно на портале "Дороги Москвы" – doroga.mos.ru, в разделе "Обращения".

