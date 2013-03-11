11 марта 2013, 16:10Город
Что делать с брошенными во дворах автомобилями
Читательницу Ольгу интересует, как избавиться от брошенных автомобилей во дворе дома.
"В эфире я слышала информацию о службе, в которую можно сообщить о брошенных машинах в жилых дворах. Пожалуйста, подскажите ссылку на сайт этой службы," – пишет читательница М24.ru.
Ответ Сетевого издания М24.ru
Добрый день, Ольга!
Чтобы убрать брошенный автомобиль, необходимо обратиться в управу района или в отдел оперативного контроля административно-технической инспекции (ОАТИ). Контактные телефоны: +7(499)264-96-81 и +7(495)912-16-28.
Кроме того, если во дворе вашего дома находится брошенная машина Вы можете обратиться на телефон "горячей линии" ОАТИ: +7(499)264-96-81 или через форму "обратной связи" на сайте http://oati.mos.ru.
Оставить жалобу также можно на портале "Дороги Москвы" – doroga.mos.ru, в разделе "Обращения".
Информацию Вы так же можете посмотреть здесь
Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.
Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.ru.