18 мая 2015, 05:59

Город

На крыше одного из домов в Казани появилось озеро с утками

В Казани крыша одного из домов в спальном районе города превратилась в озеро, сообщает телеканал "Москва 24".

Раньше в здании располагался банк. Предполагается, что водосточные трубы не справились с потоками воды, образовавшейся от дождей. В результате место облюбовали утки.

Ранее подобный случай произошел и в Москве. В столице птицам полюбилось другое государственное учреждение. Для водных прогулок утки выбрали озеро на крыше "Почты России".

