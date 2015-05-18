На крыше одного из домов в Казани появилось озеро с утками

В Казани крыша одного из домов в спальном районе города превратилась в озеро, сообщает телеканал "Москва 24".

Раньше в здании располагался банк. Предполагается, что водосточные трубы не справились с потоками воды, образовавшейся от дождей. В результате место облюбовали утки.

Ранее подобный случай произошел и в Москве. В столице птицам полюбилось другое государственное учреждение. Для водных прогулок утки выбрали озеро на крыше "Почты России".