04 сентября 2013, 10:22

Город

Новая пешеходная зона откроется на Кунцевской улице

В Западном округе столицы сегодня, 4 сентября, на Кунцевской улице откроется новая пешеходная зона. Там все готово для прогулок - рабочие уже закончили укладывать плитку, разбили газоны и высадили деревья.

Дизайнеры и флористы оформили территорию - установили цветочницы и вазоны, а также необычную ажурную беседку. Всего пешеходам выделили почти полтора гектара.

Также в зоне есть две парковки, чтобы можно было оставить автомобиль и прогуляться.

Напомним, на улице установят полукруглую перголу, которую будет обвивать дикий виноград. Сейчас его еще не посадили, сделать это собираются в будущем году.

