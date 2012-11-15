Состояние пострадавших на заводе в Пермском крае удовлетворительное

Пострадавшие после выброса отравляющего вещества на заводе в Пермском крае чувствуют себя удовлетворительно. Двух пациентов из реанимационного отделения медики планируют перевести в общую палату уже 15 ноября. Остальные 19 человек госпитализированы с отравлением средней и легкой степени тяжести.

По словам начальника управления по связям с общественностью администрации города Березники Натальи Вербицкой, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент на заводе "Ависма" в городе Березники произошел 14 ноября. В результате погибли три человека. Как стало известно, причиной ЧП стала разгерметизация хлоратора химико-металлургического цеха.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть людей.

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