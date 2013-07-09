Прокурор просит 1,5 миллиона рублей штрафа для экс-командира "Стрижей"

Сторона обвинения требует оштрафовать бывшего командира "Стрижей" Валерия Морозова на 1,55 миллиона рублей. Экс-командир пилотажной группы проходит обвиняемым по делу о покушении на получение взятки.

Напомним, скандал вокруг Морозова и пилотажной группы "Стрижи" разгорелся в начале сентября прошлого года. Экс-командира обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями.

Первоначально появилась информация, что он ежемесячно собирал по пять тысяч рублей с бизнесмена, использовавшего атрибутику пилотажной группы на футболках. Позже следствие предъявило ему обвинение в покушении на получение взятки.

Между тем РАПСИ сообщает, что Морозов получал деньги от подчиненного офицера за освобождение от исполнения воинских обязанностей.