В столице пройдет фестиваль субкультур Geek Picnic 2014

25 и 26 января в столице пройдет фестиваль Geek Picnic 2014. У каждой субкультуры есть свое определяющее событие: у ученых – Нобелевская премия, у любителей музыки – фестивали Woodstock, у спортсменов – Олимпиада. А всех их может объединить Geek Picnic, собравший в 2013 году в Европе почти 20 тысяч посетителей.

На площади в 15 тысяч квадратных метров состоятся: крупнейший в России фестиваль робототехники с учеными, голливудскими звездами, космонавтами, нобелевскими лауреатами.

Будут и управляемые молнии, электрическое шоу катушек Тесла и лазерное шоу, выступления мировых диджеев и групп, изготовление предметов с помощью сотен 3d-принтеров и многое другое.