Около домов на Зарайской улице всю зиму не чистят снег

Фото: читательница M24.RU Алла

Читательница M24.RU Алла пишет о том, что снег около нескольких домов в Рязанском районе не чистят всю зиму.

Речь идет о дороге вдоль домов 56 и 56 А по Зарайской улице до улицы Шатурская, дома 49, корпуса 1. "Более того, стоянка для автомобилей и спецтранстехники не чистилась всю зиму", - отмечает читательница.

По ее словам, в доме 56 А расположена библиотека, но из-за сугробов люди не могут даже подойти к ее входу.

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