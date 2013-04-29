29 апреля 2013, 21:45Происшествия
Труп мужчины обнаружен на севере столицы
На севере столицы в одном из жилых домов обнаружен труп мужчины. Он погиб явно насильственной смертью - на теле следы множественных ножевых ранений.
Тело мужчины было обнаружено местными жителями в доме №72 корпус 1 на Хорошевском шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Погибший скончался от многочисленных колото-резаных ранений.
На месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить личность погибшего и обстоятельства произошедшего.