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29 апреля 2013, 21:45

Происшествия

Труп мужчины обнаружен на севере столицы

На севере столицы в одном из жилых домов обнаружен труп мужчины. Он погиб явно насильственной смертью - на теле следы множественных ножевых ранений.

Тело мужчины было обнаружено местными жителями в доме №72 корпус 1 на Хорошевском шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибший скончался от многочисленных колото-резаных ранений.

На месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

убийства криминал

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