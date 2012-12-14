Обвиняемому в убийстве Политковской вызвали скорую в зал суда

Обвиняемому в убийстве Политковской стало плохо в зале Мосгорсуда

Бывшему милиционеру Дмитрию Павлюченкову, обвиняемому в убийстве Анны Политковской, понадобилась срочная медицинская помощь в зале суда.

По пути в суд обвиняемому стало плохо, и сотрудник ФСИН сделал ему укол. Однако Павлюченков все еще плохо себя чувствует, из-за чего ему вызвали скорую помощь.

До визита медиков в процессе объявили перерыв, передает корреспондент телеканала "Москва 24".

Напомним, бывший милиционер обвиняется в соучастии в убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Ему грозит до 13 лет тюрьмы.

Сегодня ему должны были предоставить право последнего слова. Ожидалось, что в этот же день суд вынесет приговор Павлюченкову.