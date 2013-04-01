Москвичу дали 20 лет за убийство трех человек

Москвич, зарезавший в состоянии алкогольного опьянения трех своих собутыльников, получил 20 лет колонии строго режима.

По данным следствия, Андрей Отрода 8 июля 2012 года на улице познакомился с компанией мужчин и стал распивать с ними спиртные напитки, после чего отправился в гости к одному из собутыльников.

Под утро следующего дня Отрода, находясь в состоянии опьянения, вступил в конфликт с одним из потерпевших, избил его и зарезал кухонным ножом. После этого преступник убил ножом еще двух мужчин, находившихся в квартире.

"После смерти потерпевших Отрода взял на кухне еще один кухонный нож и уже двумя ножами нанес ряд ранений каждому из погибших, после чего, избавившись от орудия убийства, с места происшествия скрылся", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий Отрода был задержан и сознался в содеянном.