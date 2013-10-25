Россиянин Аухадов стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

Россиянин Апти Аухадов выиграл золото Чемпионата мира по тяжелой атлетике. Состязания проходят в польском городе Вроцлав.

Аухадов, выступающий в весе до 85 килограммов, в двух упражнениях поднял 387 килограммов и показал абсолютно лучший результат, позволивший ему подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Вторым стал болгарин Иван Марков, поднявший 381 килограмм, бронзу с аналогичным результатом завоевал еще один представитель России Артем Окулов.

Марков обошел Окулова за счет более удачного выступления в рывке - ему покорился вес в 175 килограммов, тогда как россиянин остановился на 172 килограммах.

Отметим, что на Олимпийских играх в Лондоне Аухадов стал серебряным призером, а на Универсиаде в Казани завоевал золотую медаль.