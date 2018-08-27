Названа стоимость самого дорогого авиабилета летнего сезона

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Самым дорогим авиабилетом в одну сторону из России стал перелет из Москвы в Нью-Йорк. Турист заплатил за него 577 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на туристический сервис OneTwoTrip.
На второй строчке рейтинга расположился билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве. Он обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи рублей. Третье место занял билет из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.
Лидером самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу) стоимостью 450 тысяч рублей. Другой путешественник заплатил за перелет из Москвы в Майами и обратно 410 тысяч. Третьим в списке стал экзотический маршрут их Москвы в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и обратно за 403 тысячи рублей.
"Самые дорогие билеты обычно покупают в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты, – отметил директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.
По его словам, также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических стран, которые путешествуют с несколькими пересадками в бизнес-классе и не планируют жертвовать комфортом в полете.
Большинство самых дорогих авиабилетов купили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако одному региональному городу России все же удалось разбавить эту тенденцию. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа – Аликанте (Испания) – Уфа за 254 тысячи рублей.
Ранее крупный сервис по продаже билетов Sindbad приостановил свою работу из-за технических неполадок. Представители сервиса заявили, что не могут сказать, когда сайт возобновит работу.
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