Российские туристы при въезде в Мальту будут соблюдать единые для всех стран требования

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Туристы из РФ будут соблюдать такие же требования при посещении Мальты, как и приезжие из другие государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Эвариста Бартоло.

По его словам, экономика Мальты сильно пострадала в связи со снижением потока путешественников в период пандемии COVID-19, поэтому власти пытаются сделать все, чтобы восстановить сферу туризма.



"В новом туристическом сезоне к российским туристам, как и ко всем остальным туристам, будут применяться те же протоколы и процедуры, также это касается и вакцинации", – уточнил Бартоло.

Глава внешнеполитического ведомства Мальты добавил, что 30% экономики страны зависит от туристического сектора. Именно поэтому властям важно возобновить его полноценную работу.

Бартоло отметил, что Мальта намерена взаимодействовать с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) для скорейшей регистрации вакцин, в том числе и "Спутника V", на территории ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия с 25 мая на взаимной основе возобновляет полеты на Мальту, в Исландию, Саудовскую Аравию, Мексику и Португалию.

Два раза в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва – Рейкьявик и обратно, а также Москва – Валлетта. Трижды в неделю – Москва – Канкун, Москва – Лиссабон и Москва – Джидда.