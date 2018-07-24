Иностранным болельщикам могут разрешить безвизовый въезд в Россию по Fan ID

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в страну до конца 2018 года по паспорту болельщика. Такое решение было принято на заседании нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

Законопроект подготовили на основе положительного опыта поведения ЧМ-2018. Как только он будет принят, иностранные болельщики вновь смогут вернуться в Россию без оформления визы до 31 декабря 2018 года.

Инициативу выдвинули депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций: Сергеем Неверовым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия").

Ранее сообщалось, что законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года по паспорту болельщика рассмотрят в Госдуме в первом чтении. О необходимости продлить до конца года безвизовый въезд для иностранцев также заявил президент Владимир Путин.