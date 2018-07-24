Госдума рассмотрит законопроект о продлении безвизового въезда в РФ по FAN ID

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года по паспорту болельщика рассмотрят в первом чтении в Госдуме во вторник, 24 июля, передает Агентство "Москва".
В основе проекта закона положительный опыт проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
В случае принятия законодательной инициативы, для лиц, посетивших Россию в качестве зрителей спортивного турнира, срок действия безвизового режима будет продлен до 31 декабря 2018 года. Главным документом для туриста на это время останется паспорт болельщика.
По словам первого заместителя председателя Госдумы Ивана Мельникова, нижняя палата парламента планирует принять данный закон до конца весенней сессии, то есть до конца текущей недели.
О необходимости продлить безвизовый въезд для иностранцев, имеющих на руках паспорт болельщика, ранее заявил Владимир Путин. Президент предложил выдавать бесплатные визы и для членов семей болельщиков ЧМ-2018.
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин уверен, что благодаря инициативе в страну могут приехать миллионы туристов.
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