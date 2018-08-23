АТОР объяснил спад продаж сезонностью, а не колебанием курса рубля

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что спад продаж связан с сезонностью, а не с падением курса российской валюты. Кроме того, специалисты отмечают, что больше половины туров на сентябрь уже распродано.

"Почти 95 процентов летних туров уже распроданы, а рейсы на пляжных направлениях на сентябрь и начало октября закрыты на половину по всем популярным международным направлениям", – отметили в ассоциации.

Компании ANEX Tour и "Библио-Глобус" сообщают, что в настоящее время продажи идут в штатном режиме и в соответствии с сезоном. Сезонный спад фиксируют в "Интуристе" и "Дельфине". В свою очередь, крупный интернет-агрегатор пакетных туров Onlinetours.ru отметил снижение продаж, по сравнению с прошлой неделей, на 20 – 30 процентов.

Кроме того, переориентации на российские курорты из-за падения рубля не происходит. Туроператоры по внутреннему туризму не отмечают всплеска продаж, однако путевки на российские курорты с вылетом в сентябре уже распроданы на 70 процентов. По словам экспертов, дальнейшее колебание рубля станет ощутимым для продаж по раннему бронированию.

Традиционно, туроператоры обновили свои внутренние курсы в ночь с 22 на 23 августа, ориентируясь на данные Центробанка на среду, 22 августа. Некоторые компании уже опубликовали внутренние курсы на 24 августа. Согласно этой информации, завтра российская валюта у туроператоров станет дешевле еще на рубль.

Ранее сообщалось, что рубль после стремительного падения начал расти по отношению к американской и европейской валюте после того, как Центробанк заявил о прекращении покупок на внутреннем рынке до конца сентября. На фоне этого решения рубль стал укрепляться и прибавил около 30 и 50 копеек соответственно.