Лучшим отелем России признан "Арарат Парк Хаятт Москва"

Фото: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству Москвы

Лучшим отелем России второй год подряд становится "Арарат Парк Хаятт Москва".



Генеральный менеджер "Арарат Парк Хаятт Москва" Стивен Анселл сказал на награждении: "Для нас большая честь снова получить эту престижную награду и быть признанными лучшим отелем в России. Мы с удовольствием примем участие в номинации и в следующем году, ведь после полного завершения реновации наш отель станет новым образцом современной роскоши, предлагая своим гостям незабываемые впечатления от пребывания в отеле".

Победители престижной международной награды International Hotel Awards были названы на торжественном ужине, который состоялся в Лондоне, сообщает пресс-служба комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

Международная премия International Hotel Awards возникла на основе престижной награды International Property Awards, которая была учреждена 18 лет назад.

"Арарат Парк Хаятт Москва" – пятизвездочная гостиница, расположенная в самом центре Москвы, всего в нескольких шагах от Красной площади.