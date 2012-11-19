Лучшим отелем России признан "Арарат Парк Хаятт Москва"

19 ноября 2012, 15:36
Фото: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству Москвы
Лучшим отелем России второй год подряд становится "Арарат Парк Хаятт Москва".
Генеральный менеджер "Арарат Парк Хаятт Москва" Стивен Анселл сказал на награждении: "Для нас большая честь снова получить эту престижную награду и быть признанными лучшим отелем в России. Мы с удовольствием примем участие в номинации и в следующем году, ведь после полного завершения реновации наш отель станет новым образцом современной роскоши, предлагая своим гостям незабываемые впечатления от пребывания в отеле".
Победители престижной международной награды International Hotel Awards были названы на торжественном ужине, который состоялся в Лондоне, сообщает пресс-служба комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.
Международная премия International Hotel Awards возникла на основе престижной награды International Property Awards, которая была учреждена 18 лет назад.
"Арарат Парк Хаятт Москва" – пятизвездочная гостиница, расположенная в самом центре Москвы, всего в нескольких шагах от Красной площади.
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