Ослабление рубля не приведет к снижению спроса на туры за рубеж – АТОР

Фото: depositphotos/Nadezhda1906

В Ассоциации туроператоров России считают, что ослабление рубля и, как следствие, повышение цен на путевки за рубеж не приведут к снижению спроса на туристические пакеты, передает Агентство "Москва".

В АТОР уточнили, что снижение курса рубля в незначительной степени отразится на цене авиабилетов на международные рейсы, а вот рост цен на зарубежные туры будет более значительным. Туристам советуют поторопиться оплатить свои неоплаченные или частично оплаченные брони.

Стоимость уже оплаченных туров за рубеж при колебании курса рубля не изменится, а вот если тур оплачен частично, неоплаченная часть пересчитывается по новому курсу.

При этом эксперты прогнозируют, что валюта может вырасти еще больше, поэтому туристам, которые оплатили свой заграничный тур только частично, рекомендуется закончить оплату в ближайшее время, чтобы не потерять еще больше на разнице курсов позже.

Что касается курса Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, он привязан к курсу рубля к евро и доллару. В АТОР говорят, что обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, поэтому новый курс начинает действовать со среды.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже вырос по отношению к закрытию предыдущих торгов. Он впервые с 16 апреля 2016 года превысил отметку в 77 рублей. Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 20 декабря 2016 года.