Около 150 россиян могут остаться на Бали и Шри-Ланке из-за отмены рейсов "России"

Около 150 клиентов турфирм и самостоятельных туристов не смогут вылететь с Бали и Шри-Ланки в запланированные даты в связи с отменой рейсов авиакомпании "Россия". Об этом Агентству "Москва" сообщил представитель туротрасли.
Как пояснил собеседник агентства, после решения "России" обратные билеты примерно 150 туристов "сгорели" и теперь им обещают лишь вернуть деньги за перелет 30 дней. "А сейчас они должны покупать перелет в Россию за свой счет, хотя билеты на регулярные рейсы на данных направлениях стоят недешево", – отметил представитель туротрасли. "Люди, в общем, застряли и попали", – добавил он.
По словам собеседника агентства, туроператоры не могут оказать помощь россиянам, которые остаются на Бали и Шри-Ланке. Как выяснилось, в большинстве случаев туристы оплачивали через турфирму только отель, а авиабилеты приобретали напрямую у перевозчика.
Помимо этого, как рассказали в туротрасли, некоторые туристы купили авиабилеты, но так и не успели вылететь на Бали или Шри-Ланку из России. Хотя в течение месяца им должны вернуть деньги, отпуск может быть сорван.
Накануне авиакомпания "Россия" сообщила, что на месяц приостанавливает полеты на Шри-Ланку и Бали. Отменены рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (остров Бали). Как пояснили в пресс-службе перевозчика, траектория маршрутов изменилась после закрытия неба над Пакистаном. К тому же спрос на полеты по данному направлению снижается.
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