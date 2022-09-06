Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную путешествиям в период санкций

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7 сентября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Итоги летнего туристического сезона".

О популярных направлениях у россиян этим летом, бюджетных направлениях на осень и ситуации с европейскими визами расскажут:



вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин;

исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова;

вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин (онлайн);

заместитель председателя Общественного совета Ростуризма, председатель правления "Всероссийского объединения туристов" Роман Бобылев.

Смотрите трансляцию 7 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.