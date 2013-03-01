В столице пройдет II ежегодное вручение "Кубка Маруси" лучшим отелям

21 марта во дворце Волковых-Юсуповых состоится II ежегодное вручение Marusya Cup ("Кубка Маруси"). Помимо отелей, в этот раз премия будет вручаться также авиакомпаниям.
Церемония награждения будет проходить в два этапа - творческий workshop-класс и награждение победителей. Победитель получит настоящую "Марусю" - дизайнерскую фарфоровую куклу в русском традиционном одеянии.
Отелям премия будет присуждаться в категориях: сервис на русском языке; лучший пляж (горнолыжный курорт); лучший оздоровительный отель-курорт; самый уютный отель.
Авиакомпании разделят премию по номинациям: лучшее меню на рейсах из Москвы и других российских городов; самый комфортабельный салон (для эконом- и бизнес-класса); самая активная на российском рынке иностранная авиакомпания (наибольшее количество рейсов, маркетинговые акции, различные нововведения); лучшее обслуживание.
В прошлом году "Марусю" посетили более 200 человек, среди которых были также и звезды российского экрана, а написали о мероприятии около 50 различных изданий.
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