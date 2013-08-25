Столичные туристы на Байкале 20 дней не выходят на связь

Четверо туристов из Москвы, отдыхающих на Байкале, 20 дней не выходят на связь. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Отец одного из жителей столицы сообщил в полицию, что его сын и трое друзей, отправившиеся в турпоход на Байкал, не выходят на связь уже 20 дней.

Последнее SMS-сообщение сын отправил 6 августа. В нем говорилось, что туристы планируют вернуться в сентябре.

До этого москвич сообщал, что он с друзьями находится в устье реки Зундук и отправляются в поселок Онгурен Ольхонского района. Там они планировали перебраться через реку Чангур.

Сотрудники полиции просят сообщить любую информацию о группе из четырех мужчин в возрасте от 23 до 26 лет в любое отделение полиции.