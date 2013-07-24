В Москву из Парижа вылетел самолет МЧС с российскими туристами

Из парижского аэропорта Шарль де Голль - Руасси в Москву вылетел самолет МЧС, на борту которого находится российская туристка, родившая во Франции недоношенного ребенка.

Российская пара поехала в Париж в апреле, когда женщина находилась на седьмом месяце беременности. Через 10 дней беременная почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Ей было сделано кесарево сечение, сообщает РИА Новости. Женщина назвала ребенка в честь лечащего врача - Поль.