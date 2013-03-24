В Москву вылетел самолет МЧС с россиянкой, родившей в Таиланде

В Москву вылетел самолет МЧС, на борту которого находится россиянка, преждевременно родившая ребенка в Таиланде.

"В 10:02 по московскому времени Ил-76, оборудованный медицинским модулем, вылетел из Бангкока. В полете ребенку всю необходимую помощь оказывают врачи Отряда "Центроспас" и Центра медицины катастроф "Защита", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, 26-летняя женщина, находясь на 26-й неделе беременности, 10 февраля отправилась с мужем на курорт. 15 февраля в Паттайе у нее случились преждевременные роды, ребенок весил всего 710 граммов.

Малышу была оказана медицинская помощь, сейчас он весит 910 граммов, передает ИТАР-ТАСС.