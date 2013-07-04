МЧС доставило на родину двух пострадавших в Египте россиян

Двое россиян, пострадавших в ДТП на отдыхе в Египте, были экстренно эвакуированы в соседний Израиль и на самолете МЧС России доставлены на родину.

Как сообщила официальный представитель МЧС РФ Ирина Россиус, один пострадавший - 39-летний мужчина - получил перелом позвоночника после того, как туристический микроавтобус обстреляли неизвестные, и он перевернулся. Другая пострадавшая - 30-летняя туристка - также пострадала в ДТП на египетских дорогах, откуда ее доставили в университетскую клинику в Иерусалим.

"Самолет МЧС Ан-148, накануне вылетевший в Израиль, сегодня доставил пострадавшую девушку на лечение в Санкт-Петербург и мужчину - в Москву", - приводит агентство "Интерфакс" слова Россиус.

За минувшую неделю по Египту прокатилась волна протестных акций. Жители страны выступают против авторитарного стиля правления президента Мохаммеда Мурси и исламизации страны. Демонстранты обвиняют главу государства в неспособности решить экономические проблемы. За несколько дней протесты приняли настолько массовый характер, что египетская армия потребовала от Мурси и оппозиции до 3 июля представить совместный план выхода из политического кризиса, однако стороны договориться не сумели.

В результате 3 июля Мурси был отстранен военными от власти и взят под стражу вместе с рядом своих соратников. Фактически это означает государственный переворот – военные приостановили действие конституции и поручили главе Конституционного суда страны на переходный период выполнять обязанности главы государства.

Напомним, Мурси является представителем международной религиозно-политической ассоциации "Братья-мусульмане", которая признана террористической в ряде стран, в том числе в России.

В декабре 2011 года "Братья-мусульмане" одержали победу на парламентских выборах в Египте, а летом 2012 года Мурси занял пост президента страны. Сейчас военные проводят операцию по аресту представителей движения. Уже арестованы верховный лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа, его заместитель Рашад аль-Байюми и глава созданной на базе движения Партии свободы и справедливости Саад аль-Кататни.