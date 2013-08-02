Попавший под камнепад московский турист доставлен в больницу Нальчика

Московский турист, попавший под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, доставлен на вертолете в больницу Нальчика. Об этом заявил глава Северо-Кавказского регионального центра МЧС Кантемир Давыдов.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как передает "Интерфакс", участник туристической группы из Москвы в Чегемском районе республики на морене возле ледника Тютюргу попал под камнепад. Предположительно, у пострадавшего перелом ноги.

На место происшествия были отправлены пятеро спасателей МЧС, в помощь им из Минеральных Вод вылетел вертолет МЧС России Ка-32.