02 августа 2013, 20:18

Туризм

Попавший под камнепад московский турист доставлен в больницу Нальчика

Московский турист, попавший под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, доставлен на вертолете в больницу Нальчика. Об этом заявил глава Северо-Кавказского регионального центра МЧС Кантемир Давыдов.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как передает "Интерфакс", участник туристической группы из Москвы в Чегемском районе республики на морене возле ледника Тютюргу попал под камнепад. Предположительно, у пострадавшего перелом ноги.

На место происшествия были отправлены пятеро спасателей МЧС, в помощь им из Минеральных Вод вылетел вертолет МЧС России Ка-32.

