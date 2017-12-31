Порядка 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за тумана

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Около 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в преддверии Нового года из-за тумана, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что столичные авиаузлы не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия, так как оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду.

Тем не менее, командиры оставляют на свое усмотрение решение о взлете и посадке в сложных метеоусловиях и при низкой видимости. Кроме того, аэродромным службам нужно время для обработки рулежек, взлетно-посадочных полос и самолетов перед вылетом.

В связи с этим, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в воскресенье задержаны 18 рейсов и еще 16 отменены. В аэропорту Домодедово задерживается больше всего рейсов – 10. На это аэропорт приходятся и все отмененные рейсы. По четыре рейса отправятся с опозданием в Шереметьево и во Внуково.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильном тумане. По прогнозам синоптиков в ближайший час с сохранением в первой половине дня 31 декабря местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров.