Порядка 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за тумана

31 декабря, 09:57
Фото: ТАСС/Zuma/Ben Cawthra
Около 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в преддверии Нового года из-за тумана, передает телеканал Москва 24.
Отмечается, что столичные авиаузлы не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия, так как оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду.
Тем не менее, командиры оставляют на свое усмотрение решение о взлете и посадке в сложных метеоусловиях и при низкой видимости. Кроме того, аэродромным службам нужно время для обработки рулежек, взлетно-посадочных полос и самолетов перед вылетом.
В связи с этим, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в воскресенье задержаны 18 рейсов и еще 16 отменены. В аэропорту Домодедово задерживается больше всего рейсов – 10. На это аэропорт приходятся и все отмененные рейсы. По четыре рейса отправятся с опозданием в Шереметьево и во Внуково.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильном тумане. По прогнозам синоптиков в ближайший час с сохранением в первой половине дня 31 декабря местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров.
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