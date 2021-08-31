Бочкарев: тоннель на пересечении Юго-Восточной хорды и МКАД готов на 30%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Тоннель под 32-м километром МКАД, который является частью участка Юго-Восточной хорды в ТиНАО, готов почти на треть. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В настоящее время на участке Юго-Восточной хорды – от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, который готов почти наполовину. Общая строительная готовность тоннеля, длина которого составляет более 100 метров, оценивается в 30%", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он также объяснил, что потребность в сооружении защитного экрана обусловлена закрытым способом строительства более чем половины тоннеля, который призван не мешать движению на МКАД.

Между тем глава АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что параллельно на данном участке хорды возводятся и другие конструкции, например съезд с МКАД в сторону области, 9 из 16 опор которого готовы к настоящему времени. Кроме того, продолжается строительство надземного пешеходного перехода через Московскую кольцевую автодорогу, а также путепровода через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД.

Ранее Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК. По его словам, он улучшит дорожную ситуацию в Нижегородском районе Москвы, а также в Печатниках и некоторых других районах.

Мэр напомнил, что ЮВХ соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов.

