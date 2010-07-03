Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на однопутном перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги, где ранее произошло повреждение провода контактной сети, восстановлено, сообщается в микроблоге ЦППК в Twitter.

"Обращаем внимание пассажиров, что временно электрички проходят без остановки остановочный пункт "75 км", расположенный в Дмитровском городском округе. Электропоезда возобновят остановку на этом остановочном пункте после ремонтных работ", – информируют железнодорожники.

Как сообщалось ранее, днем в воскресенье, 31 марта, повреждение контактной сети привело к приостановке движения электричек между станциями "Дмитров" и "Вербилки". Из Москвы электрички в том направлении останавливались в Дмитрове.