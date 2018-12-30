Два объекта недвижимости изымут в Хорошево-Мневниках для строительства транспортного узла

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Для строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца будут изъяты объекты недвижимости. Распоряжение об этом опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет об объектах, которые находятся по следующим адресам: 2-й Силикатный проезд, дом 7, корпус 2, строение 10 и 2-й Силикатный проезд, владение 9. Недвижимость принадлежат ООО "Аукционпромторг" и ОАО "Промстрой".

На данной территории будет построена многоуровневая транспортная развязка.

Ранее сообщалось, что объекты недвижимости в ЮВАО планируют изъять под строительство станции метро. Недвижимость будет изъята по нескольким адресам: улица Нижегородская дом 105А, строение 1 и дом 105, строение 1 и 7.

Обладатели подлежащих изъятию объектов недвижимости получат компенсации в соответствии с законом.