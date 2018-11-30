ЦОДД назвал удачное время для выезда из Москвы в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за высокой загруженности на вылетных магистралях столицы Центр организации дорожных движения (ЦОДД) посоветовал автолюбителям выезжать из Москвы после 21:00.

"Комфортнее всего выезжать из города по вылетным магистралям после 21:00. До 20:00 пользуйтесь городским транспортом. На 16:00 загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов. Уже сейчас наблюдается скопление автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область, также загружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Специалисты также отмечают, что из-за перепада температур на дорогах образовалась гололедица, что значительно увеличивает риск попадания в ДТП. Водителям стоит помнить, что на скользкой дороге путь торможения автомобиля становится длиннее, а управляемость снижается. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений.

Пик загруженности столичных дорог накануне Нового года придется на период с 24 по 28 декабря 2018 года. В ЦОДД отметили, что ухудшение движения начнется уже в начале декабря.

Ранее были названы самые загруженные участки внутри Садового кольца. Это Петровский, Страстной, Рождественский бульвары, Малый Черкасский переулок, Неглинная улица, Петровка, Покровка, Ильинка, Китайгородский проезд, улица Рождественка, Кузнецкий мост, Раушская набережная, Трубная, Большая Якиманка, Остоженка.

Всего в центре Москвы более 200 улиц, на которых постоянно случаются заторы, подсчитали в ЦОДД. Проезд там затруднен из-за парковок, которые пользуются большой популярностью. Сейчас там оставляют машины более 70 процентов столичных водителей. По статистике, каждый из них тратит на поиск места в среднем до 15 минут. Так создается "блуждающий трафик" внутри Садового кольца, который заметно ухудшает транспортную ситуацию в центре Москвы.