Нарушения пожарной безопасности выявили на трех вокзалах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Ярославском, Савеловском и Рижском железнодорожных вокзалах столицы выявили нарушения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Среди нарушений – допуск к работе лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, закрытые эвакуационные выходы или размещение на них посторонних предметов.

В зданиях Савеловского и Рижского вокзалов Москвы в отдельных помещениях не работает или отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. На Ярославском вокзале требования противопожарной безопасности не соблюдаются отдельными организациями.

По итогам проверки возбуждено 11 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и пять дел в отношении должностных лиц. Виновных лиц оштрафовали на общую сумму более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что во всех скоростных поездах "Ласточка" на участке Москва-Тверь до конца лета 2018 года заработает бесплатный Wi-Fi.