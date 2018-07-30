Нарушения пожарной безопасности выявили на трех вокзалах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Ярославском, Савеловском и Рижском железнодорожных вокзалах столицы выявили нарушения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Среди нарушений – допуск к работе лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, закрытые эвакуационные выходы или размещение на них посторонних предметов.
В зданиях Савеловского и Рижского вокзалов Москвы в отдельных помещениях не работает или отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. На Ярославском вокзале требования противопожарной безопасности не соблюдаются отдельными организациями.
По итогам проверки возбуждено 11 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и пять дел в отношении должностных лиц. Виновных лиц оштрафовали на общую сумму более миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что во всех скоростных поездах "Ласточка" на участке Москва-Тверь до конца лета 2018 года заработает бесплатный Wi-Fi.
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