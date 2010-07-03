Москвичам рекомендовали добираться на концерт Rammstein на метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил о перекрытиях 29 июля возле стадиона "Лужники". Ограничения связаны с концертом группы Rammstein.

ЦОДД посоветовал москвичам заранее планировать удобный маршрут. Рекомендуется добираться до стадиона на метро и МЦК, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Движение в районе стадиона будет перекрыто с 10 часов вечера. Парковочное пространство уже ограничено. 29 июля с 22:00 до завершения концерта будут полностью перекрыты несколько участков дорог.



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Сегодня в «Лужниках» концерт группы #Rammstein. С 22:00 будет перекрыто движение вблизи стадиона, парковочное пространство уже ограничено. Планируйте маршруты заранее.



До стадиона удобнее всего добираться на @MoscowMetro и #МЦК. pic.twitter.com/Wi6LFMoy1S — ЦОДД (@gucodd) 29 июля 2019 г.

29 июля "Ласточки" на МЦК будут ходить чаще: с 15:30 до 01:00 ждать поезда придется не более пяти минут.

В этот день на стадионе "Лужники" выступит группа Rammstein. В мае этого года коллектив выпустил новый альбом. В седьмую студийную пластинку вошли 11 композиций.

Рок-группа Rammstein была основана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. Музыканты за четверть века продали более 35 миллионов копий своих альбомов.

Особую известность группе принесли сценические выступления с использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Среди хитов группы – Mutter, Ich will, Feuer Frei.

