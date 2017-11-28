Два человека погибли при крушении вертолета в Тамбовской области

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Вертолет пропал в Тамбовской области. Сообщается, что воздушный транспорт потерпел крушение в Кирсановском районе.

Жертвами инцидента, по данным источника "Интерфакса", стали два человека – пассажир и пилот вертолета.