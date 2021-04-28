РЖД расширили список поездов с продажей билетов за 120 суток до отправления

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
ОАО "РЖД" расширило список поездов, билеты на которые можно приобрести за 120 суток до отправления. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По информации пресс-службы компании-перевозчика, изменения касаются поездов в направлении популярных южных курортов. В их числе – поезд № 13/14 Саратов – Адлер и № 109/110 Москва – Анапа.
Кроме того, за 120 суток до момента отправления можно приобрести билеты на составы №117/118 Самара – Адлер; № 468/467 Смоленск – Адлер и № 536/535 Смоленск – Анапа.
Ранее билеты за 4 месяца до даты отправления продавали только на 13 поездов. Новые составы добавлены по просьбам пассажиров и в связи с увеличенным спросом на поездки по выбранным направлениям.
Также в апреле стало известно, что РЖД предоставят скидку на летние поезда для многодетных семей. Вплоть до 31 августа такие граждане РФ смогут в рамках акции "Большая семья" приобрести билеты на 20% дешевле.
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