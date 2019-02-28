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01:19

Тематический поезд "Александровец" запустили в столичном метро

транспорт метро культура

01:19

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тематический поезд "Александровец" запустили в столичном метро. Он посвящен истории Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова и будет курсировать по Кольцевой линии полгода.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе метро, особое внимание уделено творчеству коллектива в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в начале и конце состава размещена карта мира, на которой указаны города, где выступали александровцы.

Также отмечается, что во внешнем оформлении головных вагонов состава использован портрет первого руководителя ансамбля – Александра Александрова: дирижера и композитора, автора музыки Государственных гимнов СССР и России, а также песни "Священная война".

25 декабря 2016 года в районе Сочи произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 65 участников ансамбля.

В столичном метро появился тематический поезд

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транспорт метро культура

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