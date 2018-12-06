Близкие погибших в крушении в Сочи подали иск к страховой на 2 млрд рублей

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Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 72 родственников погибших по уголовному делу о крушении в Сочи самолета министерства обороны России Ту-154 в декабре 2016 года. Об этом "Интерфаксу" сказал адвокат потерпевших Игорь Трунов.

"Иск против Страховой Компании "СОГАЗ", перестраховщика MSAmlinЛондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны, состоящей в гражданском реестре подан в Мещанский суд Москвы", – сказал адвокат.

По его словам, родственники были вынуждены обратиться в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Предварительная сумма иска, по его словам, составляет 2 миллиарда 167 миллионов 514 тысяч 928 рублей. В качестве третьих лиц по иску заявлены Росавиация и Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики. В компанию "СОГАЗ" ранее были поданы две претензии, однако она всячески уклоняется от исполнения своих обязательств.

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них были восемь членов экипажа, 64 сотрудника ансамбля Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и восемь военных.

По данным следствия, среди причин катастрофы – попадание в двигатель посторонних предметов, топливо плохого качества, ошибка пилотов или техническая неисправность.