На трассе М7 "Волга" в Подмосковье ограничат движение транспорта

Станислав Красильников/ТАСС

На федеральной трассе М7 "Волга" в Подмосковье ограничат движение транспорта в ночь на 28 декабря, сообщает Агентство "Москва".

Ограничение введут с 23:00 27 декабря до 2:00 28 декабря в районе 85-го километра. Там пройдут дорожные работы.

Водителей просят воспользоваться объездным путем через трассу А108 "Московское большое кольцо" в Малой Дубне.