Более 50 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На сайте сервиса "Яндекс.Расписания" появилась информация о том, что в столичных аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов.

Аэропорт Внуково задержал вылет 9 рейсов и один отменил. В Домодедове 8 рейсов задержано и 9 отменено. Шереметьево задерживает 26 вылетов.

Ранее сообщалось, что в городе осложнено дорожное движение из-за предновогоднего ажиотажа и снегопада. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

В четверг, 27 декабря, в столичном регионе сохранится облачая погода. Пройдет небольшой снег, местами на дорогах образуется гололедица.