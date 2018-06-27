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Город

27 июня 2018, 05:45

Московское метро и МЦК будут работать дольше в ночь на 28 июня

транспорт ЧМ-2018

Фото:ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что в ночь с 27 на 28 июня метро и МЦК будут работать до 3 часов, сообщает Агентство "Москва".

Все станции метро и МЦК также будут открыты для входа пассажиров до 3 часов в ночь с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля. Это дни вечерних матчей, которые проходят в Москве.

По словам Ликсутова, это сделано для того, чтобы болельщикам было удобно добираться домой после просмотра поздних матчей.

Чемпионат мира по футболу закончится 15 июля. Встречи сборных пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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