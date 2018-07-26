Названа основная возрастная категория пользователей каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основная возрастная категория пользователей сервисов каршеринга в столице составила от 31 года до 35 лет. Об этом в ходе международного экспертного совета рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Большинство пользователей сервиса мужчины. Их процентное соотношение составило 85 процентов. Количество женщин, которые арендуют авто – 15 процентов. Не состоят в отношениях – 41 процент водителей, в браке – 59 процентов", – отметил Пронин.

Помимо этого он подчеркнул, что 68 процентов пользователей имеют высшее образование.

Ранее сервис каршеринга "Делимобиль" снизил обязательные ограничения к возрасту и водительскому стажу клиентов. Теперь арендовать машину можно с 19 лет, со стажем вождения не менее одного года. Раньше автомобиль могли взять лица не моложе 21 года со стажем не менее двух лет.