Названа основная возрастная категория пользователей каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Основная возрастная категория пользователей сервисов каршеринга в столице составила от 31 года до 35 лет. Об этом в ходе международного экспертного совета рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
"Большинство пользователей сервиса мужчины. Их процентное соотношение составило 85 процентов. Количество женщин, которые арендуют авто – 15 процентов. Не состоят в отношениях – 41 процент водителей, в браке – 59 процентов", – отметил Пронин.
Помимо этого он подчеркнул, что 68 процентов пользователей имеют высшее образование.
Ранее сервис каршеринга "Делимобиль" снизил обязательные ограничения к возрасту и водительскому стажу клиентов. Теперь арендовать машину можно с 19 лет, со стажем вождения не менее одного года. Раньше автомобиль могли взять лица не моложе 21 года со стажем не менее двух лет.
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