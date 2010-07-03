Ульяновская прокуратура опровергла столкновение самолета с сугробом

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В транспортной прокуратуре не подтвердили факт столкновения самолета с сугробом при посадке в аэропорту Ульяновска. Об этом РИА Новости сообщила представитель ульяновской транспортной прокуратуры.

Как отмечается, была организована проверка информации о столкновении лайнера с сугробом.

"Факт столкновения и повреждения судна не нашел своего подтверждения", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что посадка прошла в штатном режиме, но в плохих погодных условиях. Из-за непогоды авиакомпания решила провести дополнительную проверку авиалайнера, чтобы обеспечить безопасность полетов. Проверка не выявила повреждений.

Гендиректор аэропорта Баратаевка Сергей Наконечный ранее сообщил, что лайнер сел в снегопад, который вскоре усилился. Из-за этого взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть на три часа для очистки. При этом у воздушного судна никаких повреждений не было.